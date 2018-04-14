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غرق طفل في النيل المنيا أثناء الاحتفالات بمولد "الفولي" في المنيا

قبلي وبحري

غرق طفل
غرق طفل

جمال زكى

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طفل

غرق

الفولى

احتفالا

مدينة المنيتا

لقي طفل مصرعه غرقًا  فى مياه النيل أثناء الاحتفالات بالليلة الختامية بمولد سيدى أحمد الفولى، بمدينة المنيا بنهر النيل.

وكان قد تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد أحمد عارف، مأمور بندر شرطة المنيا  يفيد بمصرع "احمد م. ع"، 15 سنة، غرقًا أثناء اللهو والسباحة بنهر النيل دائرة بندر المنيا أثناء الاحتفالات بمولد الفولي المتاخم لكورنيش النيل بالمنيا.

انتقل على الفور لمعاينة محل الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا والرائد عمرو القفاص معاون أول مباحث بندر المنيا والنقيب محمود بدر من قسم شرطة المنيا ونقلت الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.


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