ولفرهامبتون أول الصاعدين لـ«البريميرليج»

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الصاعدين

ولفرهامبتون

دورى الانجليزي

حجز فريق ولفرهامبتون أول مقعد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالموسم المقبل 2018/2019، بعد تربع على صدارة جدول ترتيب دورى الدرجة الأولى.

ومنح تعادل فولهام الإيجابى مع ضيفه برينتفورد، 1/1، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ43 من دورى الدرجة الأولى الإنجليزى، بطاقة التأهل الأولى لفريق وولفرهامبتون.

ويغرد ولفرهامبتون على صدارة جدول ترتيب برصيد 94 نقطة خلال 42 مباراة خاضها حتى الآن ليضمن التأهل والعودة للبريميرليج للمرة الأولى بعد غياب دام 6 سنوات، إذ يتفوق بفارق 11 نقطة عن كارديف سيتى "الوصيف"، فيما يأتى فولهام ثالثا برصيد 82 نقطة.


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