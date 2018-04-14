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عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على الضربة الأمريكية لسوريا

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تعليق ناري لـ"أديب" على الضربة الأمريكية لسوريا

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، إن الضربات الجوية التي تعرضت لها سوريا ليست مفاجئة، وكان متوقعًا، مشيرًا إلى أن هناك 120 صاروخ تم ضربهم على 15 موقع، ولم يستشهد أحد، مضيفا: "مش غريبة شوية محدش حتى يتعور، وهى الناس اللي في الأماكن اللي انضربت راحت فين".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، أنه تم إعلان إسقاط 71 صاروخ، معقبا: "إيه الحرب الغريبة دي.. ولا دي مسرحية"، منوهًا بأنه من حق الشعوب العربية معرفة هل بالفعل تم استخدام السلاح الكيماوي في سوريا أم لا.
وأضاف أن الأمريكان والروس والفرنسيين اتفقوا على شكل الضربة، معقبا ساخرًا: "الروس رسموا على الأرض للأمريكان الصاروخ يقع فين".

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