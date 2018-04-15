بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 60 ألف جنيها عثرو عليها

سلم المسعف إبراهيم أحمد معوض والشهير والسائق عاطف محمد محمود، حقيبة بها مبلغ 60 ألف جنيه، أثناء نقل مصابين في حادث انقلاب سيارة شمال البحر الأحمر، لذوي المصابين.
تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغا ، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق غارب- الغردقة،بمنطقة جبل الزيت، وبالانتقال، تبين إصابة كل من محمود مدحت عبد الرحمن، ومصطفى محمد مصطفى.
تم نقلهما لمستشفى الغردقة العام،واثناء نقل المصابين وجدو مبلغ مالى كبير داخل حقيبه بها 60 ألف جنيها تم تسليم المبلغ لذوى المصابين
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.