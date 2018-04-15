"الغيطي" يكشف معلومة خطيرة عن المخابرات البريطانية

علق الإعلامي محمد الغيطي، على خبر إحباط القوات المسلحة عملية إرهابية كانت تستهدف إحداث ثقب في الحصار الذي يقوم به الجيش المصري على الإرهابين في شمال سيناء.
وقال "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "صح النوم"، المذاع على فضائية "ltc"، مساء السبت، إن المخابرات البريطانية هى من تقف وراء لعبة منظمات حقوق الإنسان، ووراء جماعة الإخوان المسلمين، وتقف وراء الكثير من الكوارث التي تحدث في مصر.
وأشار "الغيطي" إلى أن المخابرات البريطانية ترى أن مصر شوكة، وتنظر إلى مصر على أنها ميراث قديم، ولا تنسى أن مصر قامت بتحرير نفسها من الإحتلال البريطاني.
وتابع: "بريطانيا عندها عقدة من السيسي لأنه كسر محيط التبعية التي صنعها الرئيس الراحل أنور السادات".