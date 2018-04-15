تفاصيل رسالة نجل عبد الناصر النارية لبشار الأسد

15 أبريل 2018 - 07:11 ص

وجه عبد الحكيم - نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر - رسالة دعم نارية إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد ، وذلك في أعقاب الضربة التي وجهتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا إلى بعض مواقع نظامه أمس .



ونقل الموقع الرسمي لقناة "العالم" الإيرانية، عن نجل عبد الناصر، قوله في الرسالة إنه "كما كان قدر مصر في صد العدوان الثلاثي الغاشم في معركة السويس عام 1956، حين أعلنت سوريا الشقيقة هنا القاهرة من دمشق، وكانت معركة السويس مقبرة الحقبة الاستعمارية بوجهها القبيح القديم، فإن قدر سوريا قلب العروبة النابض، كما أطلق عليها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن تكون مقبرة الاستعمار بوجهه الجديد، الذي تصور أنه عن طريق أعوانه من الخونة أن يفرض إرادته علينا".

وأضاف: "ولكن هيهات، والآن نعلنها من مصر جمال عبد الناصر: هنا دمشق من القاهرة".



يشار إلى أن عبد الحكيم عبد الناصر من المؤيدين للنظام السوري، وأعلن عن موقفه في عدة تصريحات أعقبت الثورة السورية عام 2011.