  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:38 ص
بحث متقدم
محمد الشناوي: متمسك بالأهلي.. وأتعجب من الحديث عن رحيلي

كوبر وضع محمد الشناوي على قائمة حراس مرمى الفراعنة

الدولار

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

البدري

البدري يكشف اسم 4 صفقات سيضمها الأهلي قريبا

السيسي

شاهد .. أغرب قصة ترويها سيدة لـ"السيسي" على الهواء

عبد الحكيم عبد الناصر

تفاصيل رسالة نجل عبد الناصر النارية لبشار الأسد

زهران

أرفض الضربة الأمريكية لكني أؤيد التدخل الروسي بسوريا

صلاح

أسطورة انجلترا: لهذه الأسباب أنحاز لصلاح ضد "دي بروين"

خليفة حفتر

"أديب" يكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ"حفتر"

سامح شكري

"شكري" يوضح آخر تطورات أزمة سد النهضة

الغيطي

"الغيطي" يكشف معلومة خطيرة عن المخابرات البريطانية

شاهد .. أغرب قصة ترويها سيدة لـ"السيسي" على الهواء

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطي"

#

معتز الدمرداش يرقص على الهواء

#

وصلة رقص لـ"عبد المنعم" احتفالاً بفوز الرئيس

#

تامر حسني يبكي علي الهواء

السيسي

جابر القرموطى

تقدمت سيدة باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مطالبة إياه بضرورة التدخل لإعطائها معاش "تكافل وكرامة".

وحكت السيدة في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي" الذي يقدمه الإعلامي "جابر القرموطي" على قناة النهار ، قصة في منتهى الغرابة ، إذ أكدت أن طليقها باع أطفالهما الأربعة بمبلغ 40 ألف جنيه ".

وأضافت: "الحمدلله قدرت ألاقيها في دار بمنطقة الهرم لكني دلوقت عايشة في الشارع وأحيانا ناس بتستضيفني .. دلوقت بقالي 4 شهور قاعدة مع عيالي عند ناس نعرفهم ".

وتابعت : "مقدرتش آخد معاش تكافل وكرامة لأني معنديش سكن ثابت ولا وصل نور زي شروط وزارة التضامن".

وتوجهت بحديثها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلة : "والله ما هذل نفسي لوزارة التضامن تاني، أنا ليا حق في البلد، أنا مواطنة مصرية وليا حق في البلد، بس مش باخده، طب هو عنده استعداد يديني عداد نور عشان يبقى ليّ مكان؟".

وتابعت : "أنا مش طالبة حاجة من حد لكن دة حقي على الدولة".

الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» طقس حار والعظمى تسجل 33 درجة
» علي جمعة: ندعو الله أن يعيد لنا الأقصى الذي دنسته إسرائيل
» رجل يجري عملية لزرع "بيتكوين" تحت جلده .. ما السر؟
» سر تهديد شركة "آبل" لموظفيها بالسجن والتشريد
» تقرير سري للمخابرات الفرنسية عن هجمات سوريا .. هذا ما كشفه
» ساسة هنود: ندعم اغتصاب وقتل الطفلة المسلمة
» شاهد.. صدمة عمرو أديب بسبب هذا الأمر
» كارثة القمح تصدم الفلاحين
» انفجار بقاعدة تضم ميلشيات إيرانية في حلب
» 6 أرقام لـ"صلاح" بعد هدفه في شباك بورنموث
» "لو تحقق هذا الأمر ندخل دمشق بـ40 يوما"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

نعم - 14 %
لا - 79 %
غير مهتم - 7 %
اجمالى المصوتين:843

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين