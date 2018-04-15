شاهد .. أغرب قصة ترويها سيدة لـ"السيسي" على الهواء

15 أبريل 2018 - 08:31 ص

تقدمت سيدة باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مطالبة إياه بضرورة التدخل لإعطائها معاش "تكافل وكرامة".



وحكت السيدة في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي" الذي يقدمه الإعلامي "جابر القرموطي" على قناة النهار ، قصة في منتهى الغرابة ، إذ أكدت أن طليقها باع أطفالهما الأربعة بمبلغ 40 ألف جنيه ".



وأضافت: "الحمدلله قدرت ألاقيها في دار بمنطقة الهرم لكني دلوقت عايشة في الشارع وأحيانا ناس بتستضيفني .. دلوقت بقالي 4 شهور قاعدة مع عيالي عند ناس نعرفهم ".



وتابعت : "مقدرتش آخد معاش تكافل وكرامة لأني معنديش سكن ثابت ولا وصل نور زي شروط وزارة التضامن".



وتوجهت بحديثها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلة : "والله ما هذل نفسي لوزارة التضامن تاني، أنا ليا حق في البلد، أنا مواطنة مصرية وليا حق في البلد، بس مش باخده، طب هو عنده استعداد يديني عداد نور عشان يبقى ليّ مكان؟".



وتابعت : "أنا مش طالبة حاجة من حد لكن دة حقي على الدولة".



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