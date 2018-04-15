البدري يكشف اسم 4 صفقات سيضمها الأهلي قريبا

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حسام البدرى

محمد مجدي قفشة

نوّه حسام البدري - المدير الفني للنادي الأهلي - عن أسماء اللاعبين الذين يرغب في ضمهم للفريق خلال الأيام المقبلة .

وقال "البدري" في مداخلة مع قناة "DMC Sports" : "أتمنى ضم محمد مجدي قفشة لاعب إنبي ، فهو خير من يعوض عبدالله السعيد ، من حيث المكان وليس من حيث الأسلوب .. وإذا أتى إلى الأهلي فمن المحتمل أن أغير طريقة اللعب من أجله ".

وأضاف: "هناك لاعب آخر أرغب في ضمه وهو مهند لاشين لاعب وسط فريق الأسيوطي بالإضافة إلى رامي صبري مدافع إنبي" .. مستدركًا : "طبعًا أتمنى ضمهم لكنهم الآن مرتبطون بعقود مع أنديتهم".

وتابع: "فكرت أيضًا في ضم اللاعب رمضان صبحي إلى الفريق على سبيل الإعارة .. لكني لا أعرف خططه المقبلة وما إذا كان يفكر في العودة أم لا .. لكني أتمنى أن ينضم لنا بكل تأكيد".

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