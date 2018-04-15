سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

15 أبريل 2018 - 09:14 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 أبريل في البنوك.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.65 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة عند 17.62 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.