بالفيديو.. "صلاح" يهز عرش ميسي

15 أبريل 2018 - 10:49 ص

تخطى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي تهديدات نجم برشلونة ليونيل ميسي في سباق جائزة أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى "الحذاء الذهبي" بعد هدفه في "بورنموث".

ووصل "صلاح" إلى الهدف رقم 30 بعد مباراة الأمس بينما توقف ميسي عند الهدف 29.

وفيما يلي ترتيب قائمة منافسي جائزة الحذاء الذهبي:

1- محمد صلاح "ليفربول": 60 نقطة "30 هدفًا".

2- ليونيل ميسي "برشلونة": 58 نقطة "29 هدفًا".

3- روبرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونيخ": 54 نقطة "27 هدفًا"

4- تشيرو إيموبيلي "لاتسيو": 54 نقطة "27 هدفًا" .

5- هاري كين "توتنهام": 50 نقطة "25 هدفًا".

6- جوناس "بنفيكا": 49.5 نقطة "33 هدفًا".

7- إدينسون كافاني "باريس سان جيرمان": 48 نقطة "24 هدفًا".

8- ماورو إيكاردي "إنتر ميلان": 48 نقطة "24 هدفًا".

9- كريستيانو رونالدو "ريال مدريد": 46 نقطة "23 هدفًا".

10- لويس سواريز "برشلونة": 46 نقطة "23 هدفًا".

ويملك شيرو إيموبيلى مهاجم لاتسيو 54 نقطة في المركز الثالث، بعدما سجل 27 هدفًا في الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

جدير بالذكر، أن محمد صلاح سجل الهدف الثاني لليفربول في شباك بورنموث، وهو الهدف رقم 40 على مستوى جميع المسابقات.

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