المنيا تودع شهيدين جديدين من شهداء سيناء

جمال زكى
تودع اليوم محافظة المنيا اثنين اخرين من شهداء العملية العسكرية التى استشهد فيها أمس 8 عسكريين اثناء قيام مسلحين باقتحام مركز امنى بسيناء
حيث تودع قرية دلجا جنازة «محمد طه » شهيد القوات المسلحة يستعد أهالي قرية دلجا الواقعة بمركز ديرمواس ، جنوب المنيا ، لتشييع جنازة الشهيد المجند محمد طه محمود عبدالباري ، وكان عبد الباري قد استشهد صباح أمس فى العملية الإرهابية بوسط سيناء
كما تودع قرية طوخ الخيل بمركز المنيا جنازة الشهيد أحمد إبراهيم سيد عبدالغنى ابن قرية طوخ الخيل
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