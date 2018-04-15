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برلماني: العرب أنفسهم غائبون عما يحدث في سوريا

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البرلماني أحمد طنطاوي
البرلماني أحمد طنطاوي

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مجلس النواب

برلماني

الازمة السورية

احمد طنطاوي

أكد أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، إن كل ما يحدث في سوريا هو حرب بالوكالة وخارج عن أيدي السوريين تمامًا، وتابع بعض الدول تبحث عن الاقتصاد، أو تأمين الكيان الصهيوني، والطرف الوحيد الغائب هم العرب أنفسهم.

وأضاف "الطنطاوي"،خلال  لقائه  فضائية  LTC أن دول الخليج تدفع حاليًا ثمن تسليم العراق لإيران، وماذا لو سقطت سوريا، كيف سيتم التعامل مع الكيان الصهيوني.

وأشار أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب ، إلى أنه إذا تم المخطط سيتم تقسيم سوريا لدويلات، والمستفيد الوحيد هو الكيان الصهيوني ، لافتًا إلى أن القانون الدولي وضع لكي يستخدمه الأقوياء لمعاقبة الضعفاء، وهذا ليس بغريب على أمريكا.


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