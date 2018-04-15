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وصول ثاني الرحلات السياحية الروسية إلى مطار القاهرة

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وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ثاني الرحلات السياحية الروسية إلى مطار القاهرة قادمة من مطار دوموديدوفو.

وتحمل رحلة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت رقم 401 والقادمة من موسكو من طراز بوينج 738، وعادت للإقلاع مجددا إلى موسكو، وفقا لجدولها المحدد من قبل الشركة.

وجاء قرار استئناف الرحلات المصرية الروسية بعد توقف لأكثر من عامين على خليفية تحطة الطائرة الروسية المنكوبة.

يذكر أن شركة الشركة الوطنية الروسية إيروفلوت، استئنافت رحلاتها الجوية الي مطار القاهرة الخميس الماضى، فى أولى رحلات الشركة بعد توقف أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة.


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