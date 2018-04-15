البرادعى: تشابه ما حدث فى "العراق" مع سوريا مقلق

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استنكر الدكتور محمد البرادعى، نائب الرئيس الأسبق للشئون الخارجية، استخدام القوة المفرطة فى الأراضى السورية  بدون العودة إلى قرارات شرعية تصدرها منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث أمريكا وبريطانيا وفرنسا لم تقدم حتى على تبرير مشروعية أفعالها.

وقال البرادعى نصًا خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "يبدو أنني واحد من الذين يأخذون القانون علي محمل الجد بشأن استخدام القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف نائب  رئيس الجمهورية سابقا قائلاً: "لم يكلف أي من الأطراف الثلاثة المعنية بالعدوان على سوريا حتى بتبرير مشروعيه أفعالها لذلك توجد العديد من أوجه التشابه المقلقة مع حدث فى العراق بما في ذلك المهمة المنجزة فى سوريا ".

وعلق عدد من النشطاء على المنشور فقال عاصم مصطفى: "هما اتعلموا من حرب العراق  فعلا يا دكتور".

وقالت رشا أحمد: "لا مشروعية لما يحدث".

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