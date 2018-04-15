شاهد.. تعليق ناري لـ"سيد علي" على ضرب سوريا

15 أبريل 2018 - 11:04 ص

استنكر الإعلامي سيد علي العدوان الثلاثي علي سوريا قائلا: "دائما ما يختار العدو المناسبات الدينية عند المسلمين في ذكرى الإسراء والمعراج ويضرب ضربته"

وأضاف على خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، دونالدو ترامب الرئيس الأمريكي انتهز هذه المناسبة الدينية وقام بالعدوان الهمجي البربري علي سوريا.

وتابع: "للأسف تفتح القنوات العربية كلها تلاقي شماتة وما بين التأييد، ناس بتأيد العدوان، مفيش معارض سوي يفرح إن بلده بتتضرب بالصواريخ، للأسف بنسمع أصوات شاذة في زمن شاذ تؤيد ضرب بلادها".

واستكمل علي حديثه: "للأسف باطن الأرض أصبح أشرف من ظاهرها، الدور عليكم واحد واحد، أكلتم كما أكل الثور الأبيض، للأسف الصواريخ اللي أطلقت علي دمشق أطلقت من دول عربية وبتمويل عربي، متسائلا: "أين جامعة الدولة العربية، محدش شافها، حد سمع عنها حاجة.

شاهد الفيديو..