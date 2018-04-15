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المسلماني: صواريخ "إس 400" تستطيع إسقاط طائرات "إف 16"

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن العالم كله أصبح يعلم ما هي الصواريخ إس 400 بعدما أصبح يتكرر اسمها كثيرا في نشرات الأخبار، مشيرا إلى أنها صواريخ دفاع جوي.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم" أن الجميع يتساءل  هل تستطيع الصواريخ الروسية مواجهة صواريخ توما هوك الأمريكية، موضحا أنه إذا نجحت لصواريخ الروسية في إيقاف "توما هوك" فإن هذا سيعلي من شأن روسيا وأسلحتها، ولكن إذا حدث العكس، ستتراجع الهيبة الروسية وقوة الردع.

وتابع "المسلماني" بعض الخبراء يقولون إن صواريخ "إس 400" الروسية تستطيع أن تُسقط طيارات "إف 15"، "إف 16"، لكن لا تستطيع إيقاف "إف 22" أو "إف 35".

واستطرد  تركيا دولة عضو في حلف الناتو، وكل سلاحها غربي، وإنما الأمريكان بسبب الخلافات بينهم وبين تركيا، قرر الأتراك استيراد سلاح "إس 400" من روسيا وهو ما أغضب من أمريكا، لأنه غير مقبول أن تشتري تركيا من دولة خارج حلف الناتو.

وواصل أنه في يوليو 2019 تركيا ستتسلم سلاح "إس 400" من روسيا، رغم ضغوط الأمريكيين، وأردوغان شدد على أنه لن يتراجع عن تلك الصفقة.


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