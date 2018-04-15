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غدًا.. جامعة بنها تطلق قافلة بيطرية علاجية

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أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أن جامعة بنها سوف تطلق قافلة طبية بيطرية علاجية مجانية بوحدة بتمدة التابعة لإدارة مركز بنها غدًا الاثنين بالتعاون مع اجهزة المحافظة

حيث ستقوم القافله الطبية بالكشف على كل أنواع الحيوانات والطيور بجميع قرى المحافظة

وأشار عشماوى إلى أن القافلة البيطرية سوف تقوم بالكشف على عدد من الحالات البيطرية بالقرية وصرف العلاج بالمجان مشيرًا إلى أهمية تلك القوافل الطبية في دعم الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع

وفى سياق متصل تقدم عشماوى بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها والأستاذ الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة والدكتور محمد غانم عميد كلية طب بيطرى مشتهر على دعمهم لإقامة تلك القوافل البيطرية لخدمة ابناء القليوبية وذلك في إطار التواصل الدائم والمستمر بين المحافظة والجامعة


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