تفاصيل صادمة لأبو العلا ماضي علي مقاهي دمشق

15 أبريل 2018 - 11:25 ص

قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إنه قابل شخصيتين معارضتين من معارضى داخل سوريا أحدهما قومى والآخر يسارى على إحدى مقاهى دمشق ، في آخر زيارة له لدمشق فى نوفمبر 2010 .

وأضاف علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن كل منهما تحدث عن الوضع هناك وكان أحدهما قد خرج قريبا من السجن بعد قضائه ثلاث سنوات وحكى عن الجرائم التي ترتكب في السجون وكان شاهدا عليها مع المعارضة الإسلامية وليست معه ، مما جعلني أقول فى نفسي ياليته سكت من كثرة الألم الذى سببه لى من تلك الحكايات.

وأوضح أن العديد من الدول أصبح له قوات على أرض سوريا ، سواء تلك التى تدعم النظام أو التى تدعم المعارضة المسلحة ، وتاهت سوريا وشعبها فى هذا الوضع البائس ، واستعملت الأسلحة الكيمائية عدة مرات وكل طرف يلقى باللائمة على الطرف الآخر فالمعارضة تتهم النظام والنظام يتهم المعارضة وان كانت كل الإصابات التى تنشر من مناطق المعارضة ، ولاتوجد جهة حقيقية محايدة تؤكد أى من هذه الاتهامات صحيحة ، وآخرها ماحدث فى دوما .

وأشار إلي أن الناس يقارنون الآن بين الاستبداد والاحتلال ، وهى مقارنة فى غير محلها فلا يمكن قبول الاحتلال والتدخل الاجنبى فى أى بلد ( عربى أو غير عربى) بزعم مقاومة الاستبداد والتخلص منه، فالعدوان الخارجى مرفوض كما أن الاستبداد مرفوض ولكن مقاومة الاستبداد تكون بأبناء الوطن وبالوسائل السلمية ، فتحمل القهر والاستبداد لحين الفرج أفضل من القبول بالعدوان الخارجى والاحتلال.

وأكد أن هذا ما ينطبق على العدوان الثلاثي الأمريكى البريطانى الفرنسى الذى وقع على سوريا فجر أمس السبت، فهو مرفوض ومدان وغير مقبول مثل تدخل أطراف دولية أخرى فى الوضع في سوريا.

وطالب الجميع بترك الشعب السوري وارفعوا أيديكم عنه واسحبوا قواتكم جميعا بلا استثناء من سوريا ، ولا حل للوضع في سوريا إلا الحل السياسي السلمى.