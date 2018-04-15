تامر حسني يتجاهل الاعتداء على الصحفيين في حفله أمس

15 أبريل 2018 - 12:42 م

تجاهل الفنان تامر حسني واقعة اعتداء الأمن على الصحفيين في حفلة الذي أحياه ليلة أمس بجامعة بدر، واهتم بتوجيه الشكر لوليد منصور منظم الحفل ولم يذكر شيئا عن واقعة الاعتداء.

وقال "حسني" في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بشكل عام لما تبصوا لصور الحفلة أكيد هتلاقوا مجهود كبير في شكل المسرح".

وأضاف: "وأكيد بيحضر في دماغكوا مشواري سنين في تطوير المسرح المصري والعربي عشان يبقى المنظر ده بعد كده العادي ليا ولأي فنان آخر المجهود ده وراه ناس كتير صدقوني واستحملوني ومشيوا معايا خطوة بخطوة اسمحولي اشكرهم تاني وتالت الأستاذ وليد منصور على تنظيمه الرائع في تأمين دخول وخروج كل هذا العدد الضخم من الجماهير في سلم وامان شكراً استاذ وليد وكل الشكر لجميع فريق عملك المهندس الكبير وليد الحريري وتألقه الملحوظ في إخراج الصورة الخاصة بشاشات العرض واستخدامه لاحدث معدات الإضاءة في العالم .

المهندس المبدع أحمد عصام في استخدام المؤثرات الخاصة والألعاب النارية الاستثنائية ومجهوده في تطوير المجال بشكل عام وفريق عمله الكبير. مهندس الصوت الكبير والمميز چورچ سعيد والمهندس أحمد عبد القادر

تصميم المسرح والديكورات المهندس الكبير تامر فوزي وكل الشكر لضيوفي الكرام وأصدقاء العمر اللي شرفوني إمبارح حسام الحسيني وكريم محسن كان ليكوا واحشة كبيرة يارجالة".

وختم "حسني" كلامه: "الف مليون شكر لفرقتي الموسيقية الكبيرة وإدارة أعمالي وجميع فريق عملي وهم أيضاً أصدقاء عمر شكراً لكل الجماهير الغالية الكريمة اللي حضرت شكراً لمجهود محبي تامر والألتراس في مصر وجميع أنحاء العالم".