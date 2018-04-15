مليون فرصة عمل يوفرها مشروع قناة السويس الجديدة

15 أبريل 2018 - 12:46 م

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، افتتاح مصر لمشروعات اقتصادية ضخمة عملاقة لدعم الاقتصاد المصري التي يحتاج إلى رأس مال كبير.

وأضاف خلال مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، الذي تنظمه وزارة العدل، في حضور عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية، وبعض الشخصيات المعنية بهذا الشأن ، أن قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية هو مشروع القرن الحالي كما كان مشروع قناة السويس مشروع القرن 19 وكان السد العالي مشروع القرن الـ20.

وأكد أن مشروع قناة السويس الجديدة سوف توفر مليون فرصة عمل للشباب في 2030 موضحًا أن يتم حاليا افتتاح مراكز تدريب متقدمة لتدريب الشباب وتأهيلهم وتخريج كوادر قادرة على العمل مع الشركات العالمية والأجنبية.

وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة استطاعت نقل ما تجاوز المليار طن بضائع هذا العام فضلاً عن استيعابها إلى عدد ضخم من السفن بالإضافة إلى عمل شراكة مع العديد من الموانئ العالمية مثل موانئ دبي العالمية