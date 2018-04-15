بالأسماء.. رفض طعن 8 متهمين بأحداث ماسبيرو الثانية

15 أبريل 2018 - 12:51 م

قضت محكمة النقض اليوم الأحد برفض طعن 8 متهمين في قضية أحداث عنف التي وقعت بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون فى يوليو 2013 والمعروفة بـ " أحداث ماسبيرو الثانية "، وذلك عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات لاتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية، وقضت النقض بإلغاء الغرامة.

كانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في مارس 2016 حكما بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد من عناصر الإخوان وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، وعاقبت 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ 20 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة أحالت 23 متهما باتهامات" التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، تكدير السلم العام".

والمتهمون الحاصلون على السجن المؤبد هم مرتضى محمد، وسمير سعد، سامح عبد العاطى، وعمر مبارك، ومحمد سعيد ، وأحمد عزت، ومحمد عزوز، إبراهيم عزمي، وأحمد وحيد، محمد وحيد، أحمد يحيى، محمد عبد الحميد، ومعتز محمد ، محمد شوقي، سعد محمد".

وحسب الحكم فإن المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما هم محمد عطية، على نور ، مندور خليفة، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم، حمادة أحمد، سعيد حمد، أحمد عبد الخالق ، محمد هارون، ومحمد جمعة.