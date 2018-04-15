البابا فرانسيس يدعو زعماء العالم لتجديد جهود إحلال السلام فى سوريا

15 أبريل 2018 - 01:06 م

دعا البابا فرنسيس زعماء العالم، اليوم الأحد، لتجديد جهود إحلال السلام فى سوريا قائلا إنه منزعج للغاية من عدم الاتفاق على خطة مشتركة لوقف إراقة الدماء.

وقال خلال عظته الأسبوعية أمام الجمهور المحتشد فى ساحة القديس بطرس "أناشد مجددا كل الزعماء السياسيين حتى يعم العدل والسلام".

وأضاف "منزعج للغاية من الوضع العالمى الحالى والذي، رغم توافر الأدوات لدى المجتمع الدولي، يصعب فيه الاتفاق على عمل مشترك من أجل السلام فى سوريا وغيرها من المناطق فى العالم".

وندد البابا الأحد الماضى بما تردد عن هجوم بالغاز فى سوريا واصفا إياه بأنه استخدام لا يمكن تبريره "لوسائل إبادة".

وأطلقت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عشرات الصواريخ فى ساعة مبكرة من صباح أمس السبت مستهدفة برنامج أسلحة سوريا الكيماوية فى أكبر تدخل من نوعه لدول غربية فى سوريا المدعومة من روسيا وإيران.