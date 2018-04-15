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لحظة تعدى زوج ممرضة على مدير "هليوبوليس"

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الدكتور مصطفى شكري، مدير مستشفى هليوبوليس
الدكتور مصطفى شكري، مدير مستشفى هليوبوليس

إيمان هاني

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عرض الإعلامي جابر القرموطي مقطع فيديو يرصد لحظة تعدي زوج ممرضة على الدكتور مصطفى شكرى مدير مستشفي هليوبوليس بسبب  عدم حصول الممرضة علي إجازة نظرًا لضغط العمل طبقا لما صرح بيه مدير المستشفى .

وروى  الدكتور مصطفى شكري، مدير مستشفى هليوبوليس، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه من قبل زوج أحدى الممرضات، قائلاً: "إنه كان يريد زوجته أن تحصل على إجازة، فرفض "شكرى" نظرًا لضغوط العمل، فاعتدى عليه الزوج.

وأضاف "شكرى" في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، ويقدمه جابر القرموطي، بأنه التقى وزير الصحة ، الذي قام بترضيته ليعود للعمل بالمستشفى مرة أخرى بعد أن قرر الاستقالة.

ولفت مدير المستشفى إلى أن قسم الشرطة قام بتحرير مضر للواقعة بأنها "مشاجرة"، وليس اعتداء، وقد تدخل وزير الصحة وتحدث مع وزير الداخلية لتدارك هذا الأمر، وبالفعل تم تصحيح الوضع وتحرير المحضر بأنه اعتداء.

شاهد الفيديو..

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