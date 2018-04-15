  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:56 م
بحث متقدم
ممدوح حمزة

سجال بين "سلطان" و"حمزة" حول العلاقات الروسية المصرية

السيسي

"السيسي" في القمة العربية: "هذا مصير الشعب السوري"

عمرو موسي

حرب شرسة بين "موسى" و"بكرى" على تويتر

ارسنال

بث مباشر.. مبارة أرسنال ونيوكاسل

البدري

بالأسماء.. الراحلين عن القلعة الحمراء الصيف المقبل

أرشيفية

بالفيديو.. لحظة ضرب سوريا بالصواريخ

سياح يقفزون علي السور

سياح يقفزون علي سور طريق الكباش بعد قطع الطريق

السيسي

بث مباشر.. القمة العربية بالسعودية

كأس العالم

مرتضى يهدد: مفيش كأس عالم

تصفية 300 جهادي في حرب عمليات سرية

تصفية 300 جهادي في عمليات سرية

وزير الصحة لمدير "هليوبوليس": "أنا في ظهرك"

آخر الأخبار

الدكتور أحمد عمادالدين راضي
الدكتور أحمد عمادالدين راضي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

اعتراف صادم لـ"وزير الصحة" على الهواء

#

وزير الصحة: "إحنا اتاخدنا في الرجلين"

#

طنطاوي يوجه رسالة محرجة لوزير الصحة

#

تعليق ناري لـ"أديب" على تسريبات مستشفى العباسية

الصحة

ممرضة

هليوبوليس

اعتداي

مصطفي شكري

وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة التعدي على مدير مستشفى هليوبوليس التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة وصفعه على وجهه من زوج ممرضة بها، لرفضه منحها إجازة "غير وجوبية".

وقال وزير الصحة والسكان لمدير المستشفى: "أنا في ظهرك وحقك هيرجعلك ومن بكرة أنت في مكتبك".

وشدد عماد الدين على إجراء تحقيق موسع في الواقعة، وسيشمل التحقيق أيضًا موظفي أمن المستشفى لتقصيرهم في أداء عملهم، لافتا إلى أن نتائج التحقيقات سترفع له شخصيًا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

وأكد وزير الصحة والسكان، أنه تواصل مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لمتابعة مجريات التحقيقات، والمحضر المقدم من مدير المستشفى في الواقعة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة والسكان، الدكتور مصطفى شكري مدير مستشفى هليوبوليس المعتدى عليه بمقر معهد القومي للتدريب بالعباسية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ديبلوماسي جزائري : أيها السوريون ثأركم مع بشار‎
» ما علاقة هذا الحاكم بالعدد 8 .. وقائع غريبة؟
» السيسي: الدول العربية تواجه تحديا غير مسبوق
» بالتفاصيل.. أم تذبح أطفالها بسكين وتسلم نفسها للشرطة
» نص رسالة بوتين للقمة العربية بعد ضرب سوريا
» شاهد.. "صلاح" يغطى على إنجازات العميد وميدو وزيدان
» حكاية "أم ترتر" التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى
» بالصور.. مطعم يقدم لزبائنه الوجبات بالعناكب والثعابين
» شوكولاتة باللون الوردي تغزو الأسواق
» أول ظهور لـ"السعيد" في الدوري الفنلندي اليوم
» "كرة اليد" غاضبة من مجلس الزمالك

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين