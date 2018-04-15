وزير الصحة لمدير "هليوبوليس": "أنا في ظهرك"

15 أبريل 2018 - 02:42 م

وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة التعدي على مدير مستشفى هليوبوليس التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة وصفعه على وجهه من زوج ممرضة بها، لرفضه منحها إجازة "غير وجوبية".

وقال وزير الصحة والسكان لمدير المستشفى: "أنا في ظهرك وحقك هيرجعلك ومن بكرة أنت في مكتبك".

وشدد عماد الدين على إجراء تحقيق موسع في الواقعة، وسيشمل التحقيق أيضًا موظفي أمن المستشفى لتقصيرهم في أداء عملهم، لافتا إلى أن نتائج التحقيقات سترفع له شخصيًا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

وأكد وزير الصحة والسكان، أنه تواصل مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لمتابعة مجريات التحقيقات، والمحضر المقدم من مدير المستشفى في الواقعة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة والسكان، الدكتور مصطفى شكري مدير مستشفى هليوبوليس المعتدى عليه بمقر معهد القومي للتدريب بالعباسية.



