بث مباشر.. مبارة أرسنال ونيوكاسل

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محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" بث مباشر لمباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي 2018 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.
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فجر
04:05
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