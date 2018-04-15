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السيسي: الدول العربية تواجه تحديا غير مسبوق

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدول العربية تواجه تحديات غير مسبوقة، هذه الفترة، إذ قال: "يأتى اجتماعنا اليوم، والأمن القومى العربى يواجه تحديات غير مسبوقة، الدول العربية تواجه تهديد وجودى، ومحاولات ممنهجة لإسقاط مؤسسات الدولة الوطنية.

 وأضاف السيسى خلال كلمته فى افتتاح أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين والمقامة فى الظهران، برئاسة المملكة العربية السعودية، أن الوضع فى العالم العربى يمثل ارتدادًا حقيقيًا عن كل ما أنجزته الدول العربية منذ التحرر الوطنى، وهناك دول إقليمية تهدر حقوق الجوار، وتعمل على إنشاء مناطق نفوذ داخل المنطقة العربية.


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