  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:58 م
بحث متقدم
ممدوح حمزة

سجال بين "سلطان" و"حمزة" حول العلاقات الروسية المصرية

السيسي

"السيسي" في القمة العربية: "هذا مصير الشعب السوري"

عمرو موسي

حرب شرسة بين "موسى" و"بكرى" على تويتر

ارسنال

بث مباشر.. مبارة أرسنال ونيوكاسل

البدري

بالأسماء.. الراحلين عن القلعة الحمراء الصيف المقبل

أرشيفية

بالفيديو.. لحظة ضرب سوريا بالصواريخ

سياح يقفزون علي السور

سياح يقفزون علي سور طريق الكباش بعد قطع الطريق

السيسي

بث مباشر.. القمة العربية بالسعودية

كأس العالم

مرتضى يهدد: مفيش كأس عالم

تصفية 300 جهادي في حرب عمليات سرية

تصفية 300 جهادي في عمليات سرية

"المنتجين الزراعيين" تنعى شهداء سيناء

الحياة السياسية

فلاحين
فلاحين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أهالى قرية الفيما بشيعون جثمان الشهيد "محمد ابو العلا تركى"

#

والدة شهيد تبكي السيسي

#

ارتفاع عدد شهداء «الروضة» إلى 309

#

نقيب أطباء سيناء يروى حالات مأساوية لضحايا "الروضة"

النيابة العامة

مستشار مرسي

الخلايا النوعية

نعت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا بالأمس فى إحدى المواجهات مع الجماعات الإرهابية المسلحة خلال العملية الشاملة سيناء 2018 .

ومن جانبه أكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان  له اليوم أن أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن والمصريين، سيظل يذكرهم التاريخ ببطولاتهم التى لا تمحوها الأيام، مشيرًا إلى أن هذه البطولات تحقق الأمن والأمان لمصر والمصريين.

وأضاف واصل، أن مصر ستنتصر على الإرهاب وداعميه، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية، والتدابير الخاصة بإجهاض العمليات الإرهابية من خلال العملية الشاملة التى تنفذها القوات المسلحة  هى من اجل تطهير سيناء من الإرهاب واجتثاثه من الجذور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ديبلوماسي جزائري : أيها السوريون ثأركم مع بشار‎
» ما علاقة هذا الحاكم بالعدد 8 .. وقائع غريبة؟
» السيسي: الدول العربية تواجه تحديا غير مسبوق
» بالتفاصيل.. أم تذبح أطفالها بسكين وتسلم نفسها للشرطة
» نص رسالة بوتين للقمة العربية بعد ضرب سوريا
» شاهد.. "صلاح" يغطى على إنجازات العميد وميدو وزيدان
» حكاية "أم ترتر" التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى
» بالصور.. مطعم يقدم لزبائنه الوجبات بالعناكب والثعابين
» شوكولاتة باللون الوردي تغزو الأسواق
» أول ظهور لـ"السعيد" في الدوري الفنلندي اليوم
» "كرة اليد" غاضبة من مجلس الزمالك

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين