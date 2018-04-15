السيسي: مصر تعمل على استعادة وحدة الصف من أجل القضية الفلسطينية

15 أبريل 2018 - 03:05 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل على استعادة وحدة الصف الفلسطيني لافتا إلى القضية الفلسطينية تبقى قضية العرب المركزية، وأن حق العرب في القدس ثابت وأصيل غير قابل للمناقشة.

وأضاف "السيسي" في كلمته أن جيش دولة أجنبية موجود على أراضي دولتين عربيتين.

وفي الملف السوري، طالب الرئيس المصري بتحقيق دولي شفاف حول استخدام أسلحة محرمة في سوريا.

وانطلقت منذ قليل فعاليات القمة العربية الـ29 للدول العربية لمناقشة العديد من القضايا الهامة في الشأن العربي أبرزها القضية الفسلطينية والأزمة السورية.