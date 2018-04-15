نتنياهو: هذه هي الرسالة من "ضربة" سوريا

15 أبريل 2018 - 03:20 م

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بالضربات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في سوريا ردًا على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء: “إسرائيل تدعم تماما قرار الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب في التصدي لاستخدام أسلحة كيميائية في سوريا”.

وأوضح أنه قال لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مكالمة هاتفية بينهما إن الرسالة الدولية المهمة للهجوم هي “لا تسامح مع استخدام أسلحة دمار شامل”.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية “أن هذه السياسة يجب أن تعبر عن نفسها أيضا في صورة منع دول إرهابية وجماعات إرهابية من تحقيق قدرات نووية”.

وأكد أن إيران هي أكثر العناصر التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة أن يفهم الرئيس السوري بشار الأسد “أنه يعرض سوريا واستقرار المنطقة بأكملها للخطر عندما يسمح لإيران وأعوانها تأسيس وجود عسكري في سوريا”.

وكان نتنياهو قد أكد في بيان السبت أنه يدعم الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة ضد الحكومة السورية، وقال: “قبل عام، أعلنتُ دعم إسرائيل الكامل لقرار الرئيس ترامب باتخاذ موقف ضد استخدام الأسلحة الكيميائية وانتشارها. ولا يزال تصميم الرئيس ترامب ودعم إسرائيل كما هو”.



