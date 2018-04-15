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تحرير 70 ألف استمارة لشهادة "أمان" ببني سويف

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بني سويف

القوي العاملة

العمالة المؤقتة

شهادة امان

السيسى التقابات العمالية

كشف عرفان شافعي مدير عام القوى العاملة ببني سويف، عن تحرير 70 ألف استمارة مجانية من شهادة "أمان" للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة في قطاع "المقاولات، الزراعة، الري، الصيد، المناجم والمحاجر" وجارٍ إدخالها وحفظها على الحاسب الآلي بالمديرية وذلك لحصر وتسجيل العمالة ضمن مبادرة وحملة حماية العمالة المؤقتة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأضاف "شافعي" أنه ضمن مبادرة الرئيس للتأمين على العمالة استخرجنا 250 شهادة أمان المصريين من أحد البنوك لعمالة غير منتظمة تعمل مع المقاولين، وذلك من قيمة الشهادات التي يسددها المقاولون من نسبة الـ" 5 . 4 في الألف"، والتي يدفعونها عن مجمل أعمالهم السنوية.

وعن انتخابات النقابات العمالية قال عرفان شافعي، سوف تجرى الانتخابات باللجان النقابية العمالية بالمحافظة على مرحلتين ابتداء من 16 مايو حتى 2 يونيو المقبل، لافتًا إلى أنه حتى العاشر من إبريل الحالي وفقت 13 لجنة نقابية أوضاعها من بين 45 لجنة وآخر موعد لتوفيق الأوضاع الخامس عشر من مايو المقبل.

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