» بالفيديو.. آرسنال«النني» يسقط أمام نيوكاسل

15 أبريل 2018 - 04:47 م

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا مثيرًا أمام آرسنال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تقدم لاعبو أرسنال في الدقيقة 14، بهدف ألكسندر لاكازيت، وأدرك لاعبو نيوكاسل التعادل في الدقيقة 29، عن طريق أيوزي بيريز.

وفي الشوط الثاني، تمكن أصحاب الأرض من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 68، بتوقيع مات ريتشي، ليخطف نيوكاسل 3 نقاط غالية من أرسنال.

وشارك الدولي المصري محمد النني، لاعب خط وسط فريق أرسنال، أساسيًا، ولم يتم استبداله طوال المباراة.

وبهذه الهزيمة، يتجمد رصيد أرسنال عند الـ54 نقطة في المركز السادس، بترتيب جدول الدوري، فيما يرتفع رصيد نيوكاسل إلى 44 نقطة في المركز الثامن.