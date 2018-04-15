السعودية تقدم 200 مليون دولار دعماً لفلسطين

15 أبريل 2018 - 05:04 م

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية لـ"القمة العربية" تبرع بلاده بمبلغ 200 مليون دولار للفلسطينيين.

وقال في القمة العربية التاسعة والعشرين المنعقدة في مدينة الظهران السعودية: "إن 150 مليون دولار من المبلغ ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وباقي المبلغ لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، خلال الجلسة التي بثتها قناة العربية التليفزيونية على الهواء مباشرة، أنه يسمي القمة التي ترأسها السعودية "قمة القدس".

وفي مستهل كلمته بالقمة، أكد الملك سلمان أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك"، معرباً عن استنكاره لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس.