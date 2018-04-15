» ضبط أمين شرطة وآخرين للنصب علي فلاح في 17 مليون جنيه

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الاجهزة الامنية

كفر الشيخ

عفو رئاسي

القبض علي أمين شرطة

نجح ضباط مباحث وسط الدلتا اليوم الاحد، من ضبط أمين شرطة وتاجر ألبان وعامل زراعى لنصبهم على فلاح وحصولهم على مبلغ 17 مليونًا مقابل الحصول على عفو رئاسي لنجليه المتهمين فى إحدى قضايا القتل بكفر الشيخ.

البداية عندما تلقي العقيد أسامة حتاتة مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال لوسط الدلتا، إخطارًا من المدعو "أحمد.ف 60 سنة فلاح" مقيم بمدينة كفر الشيخ يفيد بقيام أمين شرطة وشخصين بالاستيلاء على 17 مليون جنيه مقابل استخراج عفو رئاسي على نجليه الذين تم الحكم عليهم بالإعدام بقضية قتل.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الأموال العامة قاده المقدمان محمد طلال، ومحمد جلال المفتشان بالإدارة؛ حيث أكدت التحريات صحة البلاغ وأن المبلغ قام ببيع قطعة أرض كردون مبانى بمبلغ 30 مليون جنيه، وقام بدفع 17 مليون جنيه لأمين شرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، واثنين من أعوانه نظير الحصول على عفو رئاسى صحى من رئاسة الجمهورية للعفو على نجليه.

وأفادت التحريات الأمنية، أنه تم بالفعل صدور قرار عفو رئاسى مزور، وتم تنفيذ حكم الإعدام على نجلى المبلغ وعند مطالبته بالنقود قاموا بالتهرب منه فتم عمل عدة أكمنة وتم القبض على "أمين شرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، وتاجر ألبان، وعامل زراعى" وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.


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