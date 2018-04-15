» مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك بدور الـ8 لكأس مصر

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المصريون

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الاهلى

كأس مصر

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك، ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر، أن يواجه الأهلي نظيره الأسيوطي سبورت يوم 30 إبريل على ستاد السلام السابعة مساء.

ويلتقي الزمالك بمنافسه الإنتاج الحربي يوم 2 مايو على ستاد بتروسبورت أو الإسكندرية في السادسة مساء، بينما يواجه سموحة نظيره وادي دجلة يوم 31 إبريل على ستاد السلام في نفس الموعد.

يذكر أن الإسماعيلي قد تأهل لدور نصف النهائي لكأس مصر، بعد فوزه على المقاولون العرب، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والإنتاج الحربي.


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