أمريكا: لن نغادر سوريا حتى نحقق 3 أهداف

15 أبريل 2018 - 05:28 م

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم الأحد، إن بلادها لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد أن تحقق أهدافها.

وفي حديث مع "فوكس نيوز" اليوم، ذكرت "هيلي" ثلاثة أهداف للولايات المتحدة وهي: "ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيمياوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر، وهزيمة تنظيم داعش، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران".

وأضافت: "هدفنا أن تعود القوات الأمريكية للوطن لكننا لن نسحبها إلا بعد أن نتيقن من أننا أنجزنا هذه الأمور".