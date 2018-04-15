حزب «شفيق»: نرفض الاندماج

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قال خالد العوامي، المتحدث باسم حزب "الحركة الوطنية"، الذي أسسه الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، إن الحزب يرفض تمامًا أي خيار للدمج، إضافة إلى أن من يسعى لذلك لم يتواصل معهم بخصوص هذا الشأن.

وأضاف لـ "المصريون"، أن "الحزب له كيانه وشخصيته الاعتبارية، وكذلك برنامجه، وتطلعاته السياسية، التي يسعى لتحقيقها، والدمج خيار سياسي وليس قانوني، ويجب أن لا يخرج عن ذلك الإطار".

وأشار إلى أن "هناك أنباء عن إعداد قانون جديد يُجبر الأحزاب على الاندماج، وهو أمر مرفوض تمامًا، فليس من المعقول أن يتم إجبار أحزاب على الانضمام لتكتل، ليس له علاقة ببعضها ومختلفة في التوجه والرؤى".

وبرأي العوامي، فإن "مسألة الاندماج تحتاج لمزيد من النظر وإعادة التفكير"، قائلاً: "لا نقبل الفكرة، ونسعى للحفاظ على الحزب الذي تعبنا من أجل تأسيسه، والذي يعمل في الوقت ذاته على خدمة الدولة"، لكنه عاد وقال: "من أراد الاندماج فليفعل".


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