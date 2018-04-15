» «بوتين» يحذر من حرب عالمية ثالثة

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أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير نظيره الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، بأن أي ضربات صاروخية جديدة على سوريا ستؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية.

وتحدث بوتين وروحاني هاتفيا لبحث الوضع في سوريا بعد أن وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية على سوريا للاشتباه في شن النظام هجوما بسلاح كيماوي على منطقة دوما بالغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيان للكرملين "أكد فلاديمير بوتين، على وجه الخصوص، أنه إذا استمرت هذه الأعمال التي تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة فإنها ستؤدي حتما إلى فوضى في العلاقات الدولية".

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الزعيمين اتفقا على أن الضربات الغربية أضرت بفرص التوصل إلى حل سياسي في سوريا.


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