» غدًا.. محاكمة "عيسى حياتو"

تنظر غدًا الاثنين محكمة القاهرة الإقتصادية، محاكمة عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم السابق، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد لاتهامها بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية، من خلال إسناد مهمة بث بطولات كرة القدم لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في ذلك لمدة 12 سنة بدءًا من عام 2017، حيث كانت محكمة القاهرة الإقتصادية تسلمت أوراق ملف إحالة المتهمين بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة مخالفتهما القانون.