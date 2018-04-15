» غدًا.. محاكمة "عيسى حياتو"

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كرة القدم

عيسى حياتو

محكمة القاهرة الاقتصادية

مخالفة القانون


تنظر غدًا الاثنين محكمة القاهرة الإقتصادية، محاكمة عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم السابق، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد لاتهامها بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية، من خلال إسناد مهمة بث بطولات كرة القدم لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في ذلك لمدة 12 سنة بدءًا من عام 2017، حيث كانت محكمة القاهرة الإقتصادية تسلمت أوراق ملف إحالة المتهمين بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة مخالفتهما القانون.
وكانت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتورة "منى الجرف"، تقدمت ببلاغ بشأن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عيسى حياتو لمخالفته المادة رقم (8) فقرات (أ) و(ب) و(د) من قانون (5) حماية المنافسة، لبيان ما إذا كانت أموال الاتحاد الإفريقي، أموالاً عامة أم خاصة، وكشفت التحقيقات أن أموال الاتحاد أموال عامة.
من جانبه تضمن البلاغ اتهام رئيس الاتحاد بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري وأنه أعطاه لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة.


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