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«الرزيقات» تحصد المراكز الأولى في ألعاب القوى بالأقصر

قبلي وبحري

الرزيقات قبلي الإعدادية تحصد المراكز الأولى في ألعاب القوى بالأقصر
الرزيقات قبلي الإعدادية تحصد المراكز الأولى في ألعاب القوى بالأقصر

صالح عمر

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التربية والتعليم

الأقصر

الرزيقات

أرمنت

ألعاب القوى

حصد طلاب مدرسة الرزيقات قبلي الإعدادية التابعة لإدارة أرمنت التعليمية جنوب غرب الأقصر، المراكز الأولى في مسابقة ألعاب القوى الخاصة بالبنين لهذا العام 2018، حسب ما ذكره به سيد محمد جابر الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

وأوضح جابر أن فريق المدرسة توج بالمركز الأول على مستوى الأقصر في مسابقة العدو 4×100 متر، حيث ضم الفريق كلاً من الطلاب "محمد السعدي عبد الباري – أمين علي محمد بغدادي – عماد شكرالله بسادة- عبد الرحمن محمود محمد بغدادي" بينما حصل الطالب "صالح حسن جابر عبد الكريم" على المركز الأول على مستوى إدارة أرمنت، والمركز الثاني على مديرية التعليم بالأقصر، في مسابقة 400 متر عدو، بينما استطاع الطالب "محمد أحمد عطيت الله محمد" الفوز بالمركز الأول على مستوى الإدارة والمديرية في مسابقة 800 متر جري، في حين حقق الطالب "أحمد محمود إبراهيم أحمد" المركز الأول على مستوى أرمنت في الوثب الطويل.

وأكد جابر على كون مدرسي الرزيقات قبلي بقيادة المدير محمد عبده حاكم، والناظر أحمد النوبي، نظموا تكريمًا للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، وسط إشادة من قبل موجه التربية الرياضية بأرمنت علي فلفل، بفريق المدرسة والذي يقوده مدرس التربية الرياضية زين العابدين سعيد.




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