انتحار فتاة بسبب الزواج بالمنصورة

15 أبريل 2018 - 06:53 م

أقدمت فتاة بمركز المنصورة اليوم الأحد، علي التخلص من حياتها بالانتحار عن طريق تناول قرص سام لرفضها خطبتها من أحد الأشخاص.



بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولى بوصول المدعوة "هـ ص ع" - 15 سنة - لا تعمل، جثة هامدة "ادعاء تناول مادة سامة".





وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال والدتها قررت تناول ابنتها قرصًا كيماويًا "يستخدم لحفظ الغلال" لرفضها خطبتها لأحد الأشخاص مما أدى إلى وفاتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.



