سر غضب «ميسي» من «صلاح»

15 أبريل 2018 - 07:00 م

أعطى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، الضوء الأخضر لإدارة ريال مدريد، من أجل الدخول للدخول فى مفاوضات مع إدارة الريدز، لحسم صفقة انتقاله لصفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر موقع «دون بالون» الإسباني، أن فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزى السابق وبرشلونة الحالي كشف لزملائه فى الفريق الكتالونى أن محمد صلاح منح فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد موافقته على ارتداء قميص الفريق الملكى بداية من الموسم المقبل.

وأضاف، أن ليونيل ميسى نجم برشلونة أبدى غضبه من حديث فيليب كوتينيو عن رغبة محمد صلاح فى الانتقال لصفوف ريال مدريد، حيث كان يرغب فى مشاهدة النجم المصرى فى ملعب«كامب نو» معقل الفريق الكتالونى.

وسجل محمد صلاح 40 هدفاً فى 45 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى.

وانضم محمد صلاح لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو "حوافز".