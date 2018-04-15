بالفيديو.. وست بروميتش«حجازى» يُسقط مانشستر يونايتد

15 أبريل 2018 - 07:08 م

سقط مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «أولدترفورد»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وتواجد الدولي المصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ضمن التشكيل الأساسي لفريقه، بينما جاء علي جبر زميله في الفريق خارج القائمة.

وسيطر لاعبو مانشستر يونايتد على مجريات اللعب خلال أحداث الشوط الأول، ولكن دون خطورة حقيقية على فوستر حارس مرمى ويست بروميتش.

وفي الشوط الثاني فاجأ رودريجيز مهاجم ويست بروميتش أصحاب الأرض برأسية في الدقيقة 73 ليخطف الثلاثة نقاط من مانشستر يونايتد.

وارتفع رصيد ويست بروميتش عند 24 نقطة في المركز الأخير، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 71 نقطة في المركز الثاني.