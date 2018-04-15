مصر تستعد مع قبرص واليونان لمواجهة تركيا

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سلطت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، الضوء على توتر العلاقات بين تركيا وعدد من دول شرق المتوسط وعلى رأسها مصر وقبرص واليونان، لافتة إلى أن هناك محورًا جديدًا يظهر بين الدول الثلاث لمواجهة تركيا.

وقالت المجلة، في تقرير لها، الجمعة، إن النزاعات حول المجال الجوي والحدود البحرية وحقول الغاز تسمم العلاقات بين تركيا من جهة ودول شرق المتوسط من جهة أخرى، موضحة أن اكتشافات احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، التي كانت تشكّل في وقت من الأوقات مفتاح السلام في المنطقة، أثارت الكثير من الصراعات بالمنطقة.

وأشارت "الإيكونوميست"، إلى أن السفن الحربية التركية منعت في وقت سابق من هذا العام منصة تابعة لشركة الطاقة الإيطالية من التنقيب عن الغاز شرقي الجزيرة، التي تنقسم بين الجنوب القبرصي اليوناني والشمال الذي تسيطر عليه تركيا.

وأضافت المجلة، أن تركيا اصطدمت مع مصر التي وافقت مؤخرًا على تطوير بعض حقول الغاز بالتعاون مع قبرص.

ونقلت "الإيكونوميست" عن المسئول السابق في البيت الأبيض، مات بريزا، قوله: "إن المنطقة تواجه الآن توترات جيوسياسية متصاعدة، وتعمق أنقرة من عزلتها بتلك التحركات العدائية، لافتًا إلى أن هناك محورًا جديدًا يظهر بين مصر وقبرص واليونان لمواجهة تركيا".

وأوضحت المجلة البريطانية، أن المحور الثلاثي تجلى في عدة قمم ثلاثية بين قادة الدول الثلاث، مشيرة إلى أن هناك تحضيرات للقمة السادسة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس اناستياديس ورئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس، والتي تستضيفها القاهرة أواخر الشهر الحاليّ.

وتأتي القمة التي تستضيفها القاهرة، قبيل قمة أخرى تشارك إيطاليا فيها جنبًا إلى جنب مع الثلاث دول، وتُعقد في جزيرة كريت أكبر الجزر باليونان العام الجاري، لإقامة شراكات أوسع.

وتُعقد قمة القاهرة في 30 إبريل الجاري وتركز على التنسيق والتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والسياحة من بين أشياء أخرى، في إطار جدول أعمال التنمية لتحقيق المنفعة المتبادلة، والمساعدة على تحقيق الاستقرار والسلام.

فضلًا عن أن القمة تبحث الآلية الثلاثية الناشئة في المنطقة، حيث إن مصر ملتزمة دائمًا بالتنسيق مع قبرص واليونان في مواجهة التحديات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، فضلًا عن بحث اتفاقيات جديدة في مجالات الغاز والاقتصاد والسياحة والأمن الإقليمي.


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