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المنيا

"الفكرية" بمطاى تحصد المركز الثالث على الجمهورية بـ"ملتقى الموهوبين"

قبلي وبحري

فريق الفكرية
فريق الفكرية

جمال زكى

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المنيا

ملتقى الموهوبين

فكرية مطاى محافظة المنيا

حصلت مدرسة الفكرية بمركز مطاى  شمال محافظة المنيا، على المركز الثالث علي مستوى  الجمهورية،  في ملتقي الطلاب الموهوبين والتربية الخاصة والدمج والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ.

تكون الفريق من 4 طلاب إلى جانب فريق الإشراف المكون من سيد محمد سراج موجه التربية الخاصة ومجدي بشري مدير إدارة الموهوبين وعامر خليفة معلم التربية الرياضية بالمدرس الفكرية بمطاي وهدي عبدالوهاب محمد معلم أول تربية فنية والمشرفه علي الطلاب الموهوبين، التى أكدت أن الفريق تغلب على عدد من الفرق المنافسة بعد محافظتى القاهرة والاسكدرية وقد تم تدريب مكثف للطلبة حتي يؤهلهم  للحصول علي مستوي جيد بالملتقي. وكان محمد  عزب وكيل وزارة التعليم بالمنيا، قد وجه بتوفير كافة الرعاية للفريق، الذى مثل المحافظة على مستوى الجمهورية وسيتم  تكريم الفريق  خلال الأيام المقبلة تحت رعاية محافظ المنيا اللواء عصام البديوى الذى أولى رعاية خاصة للفريق منذ وصوله  للمركز الثالث.  



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