مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين لتحويل دار مناسبات إلى كنيسة

15 أبريل 2018 - 08:09 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأحد، من السيطرة على مشاجرة بين المسلمين والمسيحيين، بقرية بني منين التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

وأخطر اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، من العقيد هشام لطفي، مأمور مركز شرطة الفشن بوقوع مشاجرة بالطوب بين أهالي قرية بني منين التابعة لمركز الفشن، بسبب قيام مسيحيين القرية بتحويل قاعة مناسبات، إلى كنيسة للصلاة فيها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأسرع اللواء عادل حجازي، نائب مدير أمن بني سويف، والعميد ممدوح أبو زيد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدي لطفي، رئيس المباحث الجنائية، والرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، إلى القرية وتمكن رجال الشرطة في السيطرة على الوضع، وفرضوا كردونًا أمنيًا في القرية ومنع وقوع فتنة طائفية، وإلقاء القبض على بعض الأشخاص من الطرفين في القرية.

وتبين من التحريات الأولية للحادث، أن سبب وقوع المشاجرة يرجع إلى قيام مسيحيين القرية بتحويل قاعة مناسبات، لـ«كنيسة» للصلاة فيها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، مما دفع بعض شباب القرية المسلمين للذهاب إلى دار المناسبات للاعتراض على تحويلها، ووقعت اشتباكات بالطوب والحجارة بين الطرفين دون وقوع إصابات.