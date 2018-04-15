غدًا.. دعوى تعويض أسرة "خالد سعيد"

تنظر غدًا الاثنين الدائرة 14 تعويضات بمحكمة القاهرةالجديدة، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محامى المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بصفتهم وكلاء أسرة المجنى عليه خالد سعيد ضد كل من محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل سليمان عبد المجيد، أمناء الشرطة المتسببان في واقعة مقتله والتي تعود أحداثها إلى 6 يونيو 2010 ، ووزير الداخلية بصفته مسئولاً عن أعمال تابعيه.