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"الحامد": "ليس لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيرانى"

عرب وعالم

فهيم الحامد
فهيم الحامد

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القمة العربية

التدخل الايرانى

فهيم الحامد

البيت العربي

قال فهيم الحامد، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، أن تسمية القمة العربية بقمة القدس، يعكس مدى الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وأن العرب لا ينسوا الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يوجد إدراك حقيقي بضرورة تحصين البيت العربي من الداخل لمواجهة التدخل الإيراني.

وأضاف "الحامد"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، مساء الأحد، أن هناك ثلاث رسائل رئيسية بعثها القادة العرب للدول الإقليمية والمنطقة العربية خلال القمة العربية التاسعة والعشرين بالسعودية، موضحًا أنه يوجد موقف جماعي عربي موحد بأن تكف إيران عبثًا بمقدرات المنطقة العربية.

وتابع "الحامد": "ليس لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيراني أو الشيعة، ولكن تم اختطافهما من قبل النظام الإيراني"، منوهًا بأن خادم الحرمين أطلق مبادرة بتعزيز الأمن العربي في مواجهة التطرف والإرهاب.


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