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القبض على رجل أعمال هارب من أحكام حبس 52 سنة

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القبض على اخوانى

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النيابة العامة

القبض علي رجل اعمال

الهروب من 52 سنه حكم

تمكن المقدم محمد الصغير قائد حرس مجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، من القاء القبض على رجال أعمال هارب من أحكام حبس وصلت إلى 52 سنة، أثناء تردده على ديوان المحكمة.

البداية عندما اشتبه أمين الشرطة محمد البنا التابع لمباحث القاهرة، أثناء تفقد المترددين على ديوان مجمع محاكم جنوب القاهرة، فى أحد الأشخاص.

وبالكشف عليه تبين أنه "محمد .م.م.ط" 48 سنة، ومدير وشريك شركة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول والمطلوب التنفيذ عليه فى 35 حكم حبس جزئى "شيك، تبديد، تزوير" بإجمالى حبس 52 سنة 9 شهور، وتبين أن المتهم لديه أكثر من محل إقامة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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