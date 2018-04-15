» مهاجم الاتحاد يمتنع عن الطعام والشراب بسبب«الشناوي»

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الزمالك

أحمد الشناوى

الاتحاد السكندرى

عبد المجيد

أبدى محمد عبد المجيد، مهاجم الاتحاد السكندري، حزنه الشديد، بسبب تسببه في إصابة أحمد الشناوي، حارس الزمالك والمنتخب، وبالتالي منعه من المشاركة في كأس العالم 2018.

وكشف عبد المجيد، في تصريحات إذاعية، أنه يمر بحالة نفسية سيئة لكونه سببا في إصابة الحارس الدولي أحمد الشناوي، بقطع في الرباط الصليبي.

وقال عبد المجيد: «مازلت أعاني نفسيا منذ إصابة الشناوي، وكنت أترقب أنباء إصابته أملا في عدم إصابته بالرباط الصليبي لكن القدر حال دون ذلك».

وأوضح لاعب سيد البلد أنه امتنع عن الطعام والشراب خلال اليومين الماضيين بسبب سوء حالته النفسية حزنا على الشناوي، وقال: «حارس الزمالك صاحب فضل علي وساهم في نشأتي الكروية داخل نادي الزمالك».


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