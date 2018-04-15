» محاكمة معاون مباحث ابو النمرس بقتل مواطن

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قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

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محكمة جنايات الجيزة

محاكمة متهم

ابوالنمرس

قتل مواطن

معاون مباحث

تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات الجيزة ، ثاني جلسات محاكمة معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس، لاتهامه بقتل مواطن في الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي ومحمد الحسيني وأمانة سر وجيه أديب وأبو بكر طه.

ونسبت النيابة العامة للمتهم «أحمد.ع.م» محبوس، 25 سنة، ملازم أول شرطة، معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس، قتل «شريف.ا.ح» عمدًا بأن استهدفه بسلاحه الناري (طبنجة) المسلم إليه من جهة عمله، وأطلق عليه 6 طلقات.


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